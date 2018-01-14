Известная актриса призналась, что была изнасилована на съемках в 12 лет [ Редактировать ]
Актриса Элайза Душку рассказала, что ее растлил координатор трюков фильма "Правдивая ложь". На момент съемок ей было 12 лет.
В картине Джеймса Кэмерона она играла дочь главного героя. Его роль досталась Арнольду Шварценеггеру. Двойник актера Джоэль Крамер выступал на съемках координатором трюков.
По словам актрисы, он сознательно допустил неудачный трюк, в ходе которого Элайза сломала себе ребро. Слова Душку подтвердила ее мать и опекун, который должен был присматривать за ней на съемках картины.
На момент съемок Крамеру было 36 лет. Сам фильм вышел в 1994 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Эмма Уотсон назвала себя жертвой "полного спектра" сексуальных домогательств в Голливуде.
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