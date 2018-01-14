Жертвы пожара: в Португалии в развлекательном центре погибли 8 человек

Восемь человек погибли, еще полсотни получили ранения в результате пожара в одном из развлекательных центров португальского города Тондела.

Пожар вспыхнул, когда посетители центра следили за ходом карточного турнира. Чтобы потушить огонь пожарным потребовался час.

По данным местных СМИ, причиной пожара мог стать взрыв отопительного котла, после чего огонь перекинулся на крышу здания.