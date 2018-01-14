Ложная тревога: сообщение о ракетной атаке посеяло панику на Гавайях (видео) [ Редактировать ]
В Соединенных штатах начали расследование громкого ЧП, когда жителей Гавайев официально предупредили о массовой эвакуации - из-за приближающейся ракеты. О панике в курортном раю - Дмитрий Анопченко.
"- Баллистическая ракета угрожает Гавайям, немедленно ищите убежище. Это - не учения". Механический голос из всех громкоговорителей заставил запаниковать жителей курортного штата. Ведь помимо этого, объявления о ракетной угрозе появились и на экране каждого "айфона" и на телевидении.
"- Полный хаос и паника на Гавайях!!!"
"- Люди, живущие на Гавайях, разозлены, расстроены и запутаны!"
В США так устроена система гражданской обороны - в случае ЧП центр реагирования на чрезвычайные ситуации дает команду - и предупреждение автоматически появляется на экране каждого "айфона", а компьютеры кабельных операторов выдают бегущую строку поверх картинки всех телеканалов. Так случилось и на Гавайях и люди 38 минут не знали, что предупреждение - ложное.
В местных теленовостях рассказывают, какая паника началась.
"- Жители бежали, чтобы спасти семьи. Пересиживали в подвалах".
"- В панике родители прятали детей в канализационные люки. Семьи - спасались в кладовках"
Заволновались и тут, в Вашингтоне. Оперативный дежурный в Пентагоне проверил ситуацию и доложил министру обороны - атаки нет, все это лишь ошибка, которую с большим опозданием признали и местные власти.
Губернатор штата, выйдя к прессе, выглядел растерянным. Принес извинения и пояснил, что именно случилось.
"Все случилось, когда сотрудники передавали друг другу смену. Они обязаны проверить, что система работает. И сотрудник нажал не ту кнопку", - сообщил Дэвид Айдж, губернатор штата Гавайи.
Но попытки свалить все на человеческий фактор вовсе не объясняют бездействие властей. Почему допустили панику, почему не отреагировали вовремя и не дали отбой, почему, в конце концов, оказались не готовы к атаке - будь она настоящей.
Инцидент на Гавайях заставит теперь пересмотреть систему оповещений гражданской обороны по всей Америке. Ведь ракеты КНДР уже способны долетать до территории США и в Пентагоне многие считают: угроза для страны - реальна.
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