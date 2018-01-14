Один человек погиб и два десятка получили травмы в результате мощного землетрясения, произошедшего сегодня у побережья Перу.

Толчки магнитудой 7,3 ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари в регионе Арекипа. Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 километров. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Это шахтеры, которые в момент удара стихии находились под землей. Сейчас их поисками занимаются около полусотни спасателей.

Местные власти предупредили о вероятности цунами.