Землетрясение в Перу: местные власти предупреждают о вероятности цунами [ Редактировать ]
Один человек погиб и два десятка получили травмы в результате мощного землетрясения, произошедшего сегодня у побережья Перу.
Толчки магнитудой 7,3 ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари в регионе Арекипа. Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 километров. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Это шахтеры, которые в момент удара стихии находились под землей. Сейчас их поисками занимаются около полусотни спасателей.
Местные власти предупредили о вероятности цунами.
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