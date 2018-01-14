Полтора миллиона долларов отдал Марк Уолберг на благотворительность. Именно столько составил его гонорар за участие в пересъемке фильма "Все деньги мира". Ленту пришлось переделывать из-за Кевина Спейси, которого в прошлом году обвинили в сексуальных домогательствах. Все сцены с его участием пересняли. А Уолберг - после скандала - решил пожертвовать полуторамиллионный гонорар фонду, созданному для защиты женщин от домогательств и дискриминации.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в возрасте 16 лет написал эротический роман. Свое творение посвятил началу отношений с учительницей французского языка - Брижит Тронье, которая впоследствии стала его женой. Об этом рассказала соседка Макрона, в то время зарабатывавшая наборами текстов - именно ее Макрон попросил напечатать 300 страниц своей книги. По словам наборщицы, роман получился достаточно "смелый и пикантный". Поступит ли он когда-нибудь в продажу - пока неизвестно.

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В Китае - впервые в истории - прошел чемпионат мира по гребле на льду. В необычном состязании при минус 25 приняли участие три сотни спортсменов из 23-х стран. Участники - на специальных лодках под названием "ледяные драконы" - пытались наперегонки пройти дистанции в 100 и 200 метров. Чемпионат продолжался 3 дня. Участники состязаний говорят, что победа в нем - не самое главное.

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Тома Хэнкса назвали самым лучшим актером всех времен. По результатам голосования на портале Ранкэ Ranker, звезда картин "Форрест Гамп", "Филадельфия" и "Спасти рядового Райяна" получил более 22 тысяч голосов.

На втором месте оказалась американская актриса Бетт Девис, которая снялась в фильмах "Все про Еву" и "Смерть на Ниле". Замыкает тройку лидеров Марлон Брандо - "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня".

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Эрик Клэптон теряет слух. 70-летний британский рок-музыкант признался, что в последнее время ощущает шум в ушах, руки его не слушаются, а по телу нередко проходит дрожь - что в значительной степени затрудняет ему игру на гитаре. Несмотря на это, Клэптон не намерен отменять концерты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, запланированные на март. И надеется, что поклонники его поддержат, несмотря на недостаточно хорошую физическую форму.

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Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино. В последний раз Тарантино и Ди Каприо работали вместе во время съемок картины "Джанго". По данным издания Вэраети "Variety", действие нового фильма происходит в 1969 году и расскажет о секте Чарльза Мэнсона. Ди Каприо достанется роль безработного актера. Кто сыграет самого Мэнсона - неизвестно. А пока ведутся переговоры с Томом Крузом и Аль Пачино.