На Филиппинах эвакуируют жителей из-за извержения вулкана [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На Филиппинах вулкан Майон начал извергаться, вынудив власти эвакуировать жителей окрестностей и повысить уровень угрозы.
IN PHOTOS: Ash fall from the Phreatic eruption of Mayon Volcano in Albay province. | Photo courtesy: Joey Salceda pic.twitter.com/QigL5xSKhf— The Philippine Star (@PhilippineStar) 13 января 2018 г.
Пока вулкан несколько раз извергал пепел, но есть предупреждения об "опасных магматических извержениях".
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии в воскресенье призвал местных жителей не приближаться в радиус шести километров от горы во избежание несчастных случаев от внезапных взрывов, камнепадов и оползней.
Ранее мы сообщали о мощном землетрясении, которое всколыхнуло Южную Америку.
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