На Филиппинах вулкан Майон начал извергаться, вынудив власти эвакуировать жителей окрестностей и повысить уровень угрозы.

IN PHOTOS: Ash fall from the Phreatic eruption of Mayon Volcano in Albay province. | Photo courtesy: Joey Salceda pic.twitter.com/QigL5xSKhf — The Philippine Star (@PhilippineStar) 13 января 2018 г.

Пока вулкан несколько раз извергал пепел, но есть предупреждения об "опасных магматических извержениях".

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии в воскресенье призвал местных жителей не приближаться в радиус шести километров от горы во избежание несчастных случаев от внезапных взрывов, камнепадов и оползней.

Ранее мы сообщали о мощном землетрясении, которое всколыхнуло Южную Америку.