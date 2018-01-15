Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что причиной ложной тревоги стало то, что один из сотрудников "нажал не ту кнопку" Источник: Pixabay

В Федеральной комиссии связи США назвали причины ракетной тревоги на Гавайях. Об этом сказано в заявлении главы комиссии Эджита Пая.

"Правительство Гавайев не располагает необходимыми мерами предосторожности для предотвращения подобных оповещений", - сказано в тексте заявления.

В комиссии назвали инцидент неприемлемым и пообещали тщательно расследовать дело. Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что причиной ложной тревоги стало то, что один из сотрудников "нажал не ту кнопку".

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