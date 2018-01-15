Ракетная тревога на Гавайях: названа причина [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Федеральной комиссии связи США назвали причины ракетной тревоги на Гавайях. Об этом сказано в заявлении главы комиссии Эджита Пая.
"Правительство Гавайев не располагает необходимыми мерами предосторожности для предотвращения подобных оповещений", - сказано в тексте заявления.
В комиссии назвали инцидент неприемлемым и пообещали тщательно расследовать дело. Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что причиной ложной тревоги стало то, что один из сотрудников "нажал не ту кнопку".
Ранее мы рассказывали о масштабной панике в Японии, которую вызвало ложное сообщение о землетрясении.
по теме
Водитель врезался в отбойник и вылетел на второй этаж больницы
В городе Санта-Ана (США) водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники.
Ложная тревога: сообщение о ракетной атаке посеяло панику на Гавайях (видео)
Инцидент на Гавайях заставит теперь пересмотреть систему оповещений гражданской обороны по всей Америке.
Если хочешь быть здоров: какие секреты открыл врачам Дональд Трамп
Дональд Трамп последний раз был в больнице еще ребенком, в 11 лет, когда ему аппендицит вырезали, - и с тех пор ни разу ничем не болел.
Жителей Гавайев предупредили о ракетной угрозе
Жители Гавайских островов (США) получили сообщения с предупреждением о баллистической ракете.
В Калифорнии масштабные пожары сменились наводнениями
Растет число жертв и пострадавших в результате оползней и наводнений. Погибли 18 человек, еще 43 - числятся пропавшими без вести.