Різанина у школі в російському місті Пермь. Під час уроку двоє учнів зчинили бійку. Решта дітей разом із вчителькою намагалися їх розборонити.

Як наслідок 13 отримали поранення. З них двоє - учень та вчителька - у тяжкому стані. Підозрюваних затримано. Конфлікт стався через особисту неприязнь. За даними поліції, один з хлопців перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. З школи евакуювали 700 дітей. Заняття призупинили.