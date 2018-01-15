Різанина в російській школі: 13 людей поранені [ Редактировать ]
Різанина у школі в російському місті Пермь. Під час уроку двоє учнів зчинили бійку. Решта дітей разом із вчителькою намагалися їх розборонити.
Як наслідок 13 отримали поранення. З них двоє - учень та вчителька - у тяжкому стані. Підозрюваних затримано. Конфлікт стався через особисту неприязнь. За даними поліції, один з хлопців перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. З школи евакуювали 700 дітей. Заняття призупинили.
по теме
Двое злоумышленников напали на школу в России, есть пострадавшие (фото)
Злоумышленники совершили нападение на школу в Перми. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, восемь учеников и учительница получили ножевые ранения.
Директор лагеря "Виктория" проведет за решеткой 2 месяца
Петроса Саркисяна подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего в огне погибли три девочки - участницы танцевального ансамбля.
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого во взрыве в супермаркете
Самодельное устройство взорвалось в одном из сетевых супермаркетов в среду, ранения получили 18 человек.
Скандальные поборы: в Днепропетровской области родители учеников судятся со школой
Родители учеников считают, что с них собирают деньги незаконно и отказались платить взносы в "фонд школы".