Поблизу узбережжя Флориди зайнялося плавуче казино. На борту на момент пожежі перебувало півсотні людей. Капітан наказав усім негайно залишити судно, людям довелося стрибати за борт та діставатися берега вплав.

На щастя, плавуче казино відійшло від берега лише на сто метрів. 15 отруїлися чадним газом. Причини інциденту з'ясовують. За попередніми даними, полум'я спалахнуло у машинному відділені, звідти перекинулося на решту судна.