В Киеве в Деснянском районе мужчина порезал ножом ногу пассажиру из-за конфликта в маршрутке. Об этом сообщили на странице "Троещина" в Instagram.

"Сегодня около 09:00 ехала на работу на маршруте № 414. Маршрутка была просто набита людьми. На Фестивальном вошел один человек и, когда двери начали закрываться, прибежал еще один и начал толкать", - рассказала очевидец.

"Здесь некуда протолкнуться!" - ответил ему пассажир.

Но человек, выражаясь нецензурно, все же влез в маршрутку и продолжал оскорблять пассажира, который не подвинулся.

В результате, агрессивный человек, проехав всего одну остановку, вытолкал пассажира, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал.

"Мужчина, войдя в маршрутку, не сразу понял, что произошло. Уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана, откуда сочилась кровь", - уточнила очевидец.

Напомним, что ранее под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирам.