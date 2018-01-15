В киевской маршрутке порезали мужчину [ Редактировать ]
В Киеве в Деснянском районе мужчина порезал ножом ногу пассажиру из-за конфликта в маршрутке. Об этом сообщили на странице "Троещина" в Instagram.
"Сегодня около 09:00 ехала на работу на маршруте № 414. Маршрутка была просто набита людьми. На Фестивальном вошел один человек и, когда двери начали закрываться, прибежал еще один и начал толкать", - рассказала очевидец.
"Здесь некуда протолкнуться!" - ответил ему пассажир.
Но человек, выражаясь нецензурно, все же влез в маршрутку и продолжал оскорблять пассажира, который не подвинулся.
В результате, агрессивный человек, проехав всего одну остановку, вытолкал пассажира, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал.
"Мужчина, войдя в маршрутку, не сразу понял, что произошло. Уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана, откуда сочилась кровь", - уточнила очевидец.
Напомним, что ранее под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирам.
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