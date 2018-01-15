Виталий Козловский с душераздирающим криком изменил внешность (видео) [ Редактировать ]
Известный певец Виталий Козловский изменил внешность. Соответствующее видео она разместил на своей странице в Instagram.
выложил видео в instagram, где он с воинственным криком решительно сбривает свою бороду. Видео за час набрало больше 6-и тысяч просмотров. Новых хитов от него давно не было, но вот зато получили "бородатую" акцию.
Фаны певца восприняли его жест неоднозначно.
Но ждут фото без бороды:
- "Когда продолжение?";
- "Думаю, что красиво и с бородой, и без! Главное, чтобы холодно не было! Ждем фото после";
- "Виталик без бороды - не то...";
- "Как Винник без волос";
- "Не буду лайкать, хочу с бородой";
- "Но теперь без бороды... ну не знаю... посмотрим! Начинается интересное время для Виталика".
Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)
Напомним, что Виталий Козловский поделился редким снимком.
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