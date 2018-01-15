Известный певец Виталий Козловский изменил внешность. Соответствующее видео она разместил на своей странице в Instagram.

выложил видео в instagram, где он с воинственным криком решительно сбривает свою бороду. Видео за час набрало больше 6-и тысяч просмотров. Новых хитов от него давно не было, но вот зато получили "бородатую" акцию.

Фаны певца восприняли его жест неоднозначно.

Но ждут фото без бороды:

"Когда продолжение?";

"Думаю, что красиво и с бородой, и без! Главное, чтобы холодно не было! Ждем фото после";

"Виталик без бороды - не то...";

"Как Винник без волос";

"Не буду лайкать, хочу с бородой";

"Но теперь без бороды... ну не знаю... посмотрим! Начинается интересное время для Виталика".

Напомним, что Виталий Козловский поделился редким снимком.