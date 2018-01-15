У Анджелины Джоли роман с режиссером [ Редактировать ]
В СМИ появилась информация о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли встречается с камбоджийским режиссером.
За полтора года, что прошли с момента развода Анджелины Джоли с Брэдом Питтом, актрисе неоднократно приписывали новые романы, однако ни один из них пока не подтвердился. Сама Джоли неоднократно говорила, что пока не готова к новым отношениям и сейчас все время посвящает детям и работе.
Однако в последнее время Анджелина стала активнее выходить в свет и, как утверждают инсайдеры, недавно начала встречаться с камбоджийским режиссером и музыкантом Прачем Ли.
По словам близких к актрисе источников, с Ли она познакомилась во время работы над фильмом "Сначала они убили моего отца".
Недавно Анджелина представила нового возлюбленного детям, с которыми Прач достаточно быстро нашел общий язык.
Официально отношения с Прачем Ли Анджелина Джоли никак не комментируют. Другие же инсайдеры утверждают, что актриса и режиссер просто друзья и что еще какое-то время Джоли не планирует начинать новые романы.
Напомним, ранее стало известно, что у Бреда Питта появилась новая возлюбленная.
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