"Флирт - не насилие": Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств [ Редактировать ]
Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия. На прошлой неделе она подписала открытое письмо, в котором осудила кампанию против сексуальных домогательств. Почему теперь попросила прощения? И отказывается ли от письма? - расскажет Елена Абрамович.
Политики, режиссеры и актеры-обладатели "Оскаров". Волна сексуальных скандалов за последние месяцы зацепила и низвергла с высоких позиций немало звезд политики и шоу-бизнеса в Сша и странах Евросоюза. Французская актриса Катрин Денев назвала эти процессы охотой на ведьм. И стала лицом открытого письма, которое подписали около ста писателей, актрис и ученых.
"Мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать… Насилие - это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и грубая - не преступление".
Если так будет продолжаться, люди рискуют проснуться в мире, где нет флирта, игры, противостояния, пишется в письме. В итоге на Денев посыпались обвинения - ее слова назвали оскорблением жертв домогательств. Она же в ответ прислала редакции французского журнала "Либерасьйон" еще одно письмо. В котором - извинилась.
"Я отдаю должное всем жертвам этих отвратительных действий, которых могло оскорбить письмо, опубликованное Le Monde. Им и только им я приношу свои извинения".
В то же время Денев настояла - в предыдущем письме не было ничего, что оправдывало бы сексуальные домогательства. И еще раз повторила - ей нравится свобода и чужд дух нашего времени, когда доносы в соцсетях порождают наказания и отставки, а часто - и линчевание в средствах массовой информации.
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