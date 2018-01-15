В Московской области на автодороге "Южный обход Подольска" произошла массовая авария с участием примерно 40 машин.

Об этом одному из телеканалов рассказал очевидец происшествия.

"Машина попала в отбойник, она начала тормозить и не успела затормозить, попала в другую машину, которая в отбойник попала. И всё. А уже там по ходу действия начали тормозить и остальные", - сообщил он.

Остальным водителям пришлось объезжать участников аварии "змейкой".

Напомним, тела погибших в ДТП под Ривне, вырезали из авто.