ДТП в Москве: столкнулось около 40 машин (видео) [ Редактировать ]
В Московской области на автодороге "Южный обход Подольска" произошла массовая авария с участием примерно 40 машин.
Об этом одному из телеканалов рассказал очевидец происшествия.
"Машина попала в отбойник, она начала тормозить и не успела затормозить, попала в другую машину, которая в отбойник попала. И всё. А уже там по ходу действия начали тормозить и остальные", - сообщил он.
Остальным водителям пришлось объезжать участников аварии "змейкой".
Напомним, тела погибших в ДТП под Ривне, вырезали из авто.
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