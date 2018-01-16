В Вашингтоне сошел с рельсов поезд метро (фото) [ Редактировать ]
15 января, в Вашингтоне (США), на красной линии метро возле станции "Farragut North" сошел с рельсов поезд. Об этом сообщает The Washington Post.
В сообщении говорится, что авария произошла около 6:30 утра. На момент инцидента в поезде находились 63 человека – 61 пассажир и два работника метрополитена. Никто из них не пострадал.
Поезд остановился в тоннеле, вследствие чего пассажирам пришлось преодолевать около 600 метров до ближайшей станции. В это время на отдельном участке метрополитена было отключено напряжение.
По словам чиновников, причиной инцидента стал поврежденный рельс, и поезд сошел с рельсов, когда проезжал этот участок.
Moments after a DC Metro train derails in downtown DC 📸Alan Devlin pic.twitter.com/nXyBXP01dn— Sam Sweeney (@SweeneyABC) 15 января 2018 г.
Напомним, что в ЮАР поезд сошел с рельсов и загорелся.
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