Вулкан Майон прокинувся на Філіппінах. Влада оголосила про термінову евакуацію у провінції Албай. Із зони лиха вже вивезли 12 тисяч людей.

Майон вважається одним з найнебезпечніших вулканів в країні. Останні кілька днів він викидав попіл, а зараз з кратера активно вивергається лава. Вулканологи побоюються, що Майон може вибухнути у будь який момент.