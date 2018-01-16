На Філіппінах прокинувся вулкан Майон [ Редактировать ]
Вулкан Майон прокинувся на Філіппінах. Влада оголосила про термінову евакуацію у провінції Албай. Із зони лиха вже вивезли 12 тисяч людей.
Майон вважається одним з найнебезпечніших вулканів в країні. Останні кілька днів він викидав попіл, а зараз з кратера активно вивергається лава. Вулканологи побоюються, що Майон може вибухнути у будь який момент.
по теме
Ураган "Тембин" на Филиппинах унес жизни 240 людей
Потоки воды просто смывали дома и даже целые деревни на Филиппинах. От домиков из фанеры и пальмовых листьев - не осталось ничего.
Вечеринка с друзьями обернулась кровавым фильмом ужасов
В Нью-Йорке распитие спиртных напитков закончилось трагически: мужчину, которого попросили покинуть вечеринку, решил выйти через окно.
У США батьки роками тримали своїх дітей на ланцюгах
Про жахливий випадок знущання батьків над своїми дітьми повідомила поліція Каліфорнії. Подружжя ув’язнило 13 власних дітей. Про це ніхто б не дізнався, якби 17-річній дівчині не вдалося втекти з будинку. Вона й повідомила поліцію.
Школьный автобус врезался в стену дома: дети в тяжелом состоянии
Во вторник утром, 16 января, в немецком городе Эбербах школьный автобус врезался в стену дома.
В Мариуполе катание на санках едва не обернулось трагедией
В понедельник вечером, 15 января, в Мариуполе детские забавы едва не обернулись трагедией: на улице Митрополитской мальчик провалился в люк.