Вечеринка с друзьями обернулась кровавым фильмом ужасов [ Редактировать ]
В Нью-Йорке распитие спиртных напитков закончилось трагически: мужчину, которого попросили покинуть вечеринку, решил выйти через окно. Об этом сообщает New York Post.
Однако 27-летний Элизео Альварадо-Гонсалес не посмотрел, что находилось внизу, и в результате напоролся пахом на острый забор. Ситуация усугубилась, когда на помощь пришли выпившие 31-летний Селсо Гузман Риос и его друзья.
Мужчины поссорились из-за того, кто будет помогать пострадавшему, и в итоге один ударил другого бутылкой, разбив ему голову.
"Мы с другом шли покупать пиво, когда увидели свисающего с забора парня. От страха я начал кричать", - Селсо Гузман Риос.
Начало уже светать, когда на место происшествия прибыли полицейские. По рассказам свидетелей, Элизео слишком шумно вел себя на вечеринке, после чего его попросил уйти, и он зачем-то выпрыгнул из окна. После началась драка - гости ссорились о том, чей это друг и кто его будет снимать с забора.
Службе спасения пришлось вырезать кусок забора, чтобы помочь Элизео. Его срочно доставили в больницу, где проверил операцию и поместили в медикаментозную кому.
Напомним, что вечеринка по случаю Хэллоуина закончилась трагедией.
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