В Нью-Йорке распитие спиртных напитков закончилось трагически: мужчину, которого попросили покинуть вечеринку, решил выйти через окно. Об этом сообщает New York Post.

Однако 27-летний Элизео Альварадо-Гонсалес не посмотрел, что находилось внизу, и в результате напоролся пахом на острый забор. Ситуация усугубилась, когда на помощь пришли выпившие 31-летний Селсо Гузман Риос и его друзья.

Мужчины поссорились из-за того, кто будет помогать пострадавшему, и в итоге один ударил другого бутылкой, разбив ему голову.

"Мы с другом шли покупать пиво, когда увидели свисающего с забора парня. От страха я начал кричать", - Селсо Гузман Риос.

Начало уже светать, когда на место происшествия прибыли полицейские. По рассказам свидетелей, Элизео слишком шумно вел себя на вечеринке, после чего его попросил уйти, и он зачем-то выпрыгнул из окна. После началась драка - гости ссорились о том, чей это друг и кто его будет снимать с забора.

Службе спасения пришлось вырезать кусок забора, чтобы помочь Элизео. Его срочно доставили в больницу, где проверил операцию и поместили в медикаментозную кому.

Напомним, что вечеринка по случаю Хэллоуина закончилась трагедией.