Вера Брежнева покорила стройной фигурой в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Вера Брежнева продолжает радовать фанатов фигурой.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Напомним, Вера Брежнева поделилась шикарным образом.
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