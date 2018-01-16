ВНО-2018: изменены правила регистрации на тестирование [ Редактировать ]
Министерство образования внесло изменения в правила регистрации на внешнее независимое оценивание. Документы на ВНО будут подавать в учреждения, где учатся абитуриенты. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Отныне меняются правила подачи документов на ВНО. Теперь это нужно будет делать в учебных заведениях, где непосредственно учится абитуриент.
Ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, которые в текущем учебном году получают полное общее среднее образование и составляют ГИА в форме ВНО, комплект регистрационных документов подают в учреждения образования, в которых они учатся.
Руководители этих учреждений после получения регистрационных документов своих учеников сформируют список лиц, которые и будут проходить ГИА в форме ВНО. Они присылают комплекты документов в региональные центры. А оттуда соответствующие сертификаты в индивидуальных конвертах пришлют на адрес заведения, где учатся абитуриенты.
"Выпускникам прошлых лет и лицам, которые не проходят государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, сертификаты будут отправлены по адресу, указанному при регистрации", - отметили в УЦОКО.
Кроме того, изъяли норму, по которой при регистрации на ВНО можно подать копию свидетельства о рождении вместо копии паспорта. Сделали это, так как сейчас паспорт гражданина Украины получают с 14 лет, а не с 16, как было раньше.
Еще одной новацией является то, что лица, которые должны составлять ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации, смогут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО в дополнительный период (3-21 мая). Такие лица могут выбрать только те предметы, результат которых им будет засчитан как оценка ГИА.
Изменения утвердили в Порядке проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.
Напомним, что иностранный язык будут сдавать по-новому.
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