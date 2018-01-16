В 2017 году Госуправление делами в соответствии с указами президента выдало 3610 нагрудных знаков к почетным званиям и 1395 медалей.

Президент Петр Порошенко в 2017 году наградил орденами почти две тысячи человек. Это следует из ответа Государственного управления делами (ГУД) на запрос liga.net.

В 2017 году в соответствии с указами президента о награждении госнаградами ГУД выдало 1918 орденов, 3610 нагрудных знаков к почетным званиям, в том числе 2492 - к званию Мать-героиня, 34 знака отличия президента, 1395 медалей.

Напомним, в Киеве наградили кондуктора с необычным компостером.