Порошенко наградил орденами почти 2 тысячи человек [ Редактировать ]
В 2017 году Госуправление делами в соответствии с указами президента выдало 3610 нагрудных знаков к почетным званиям и 1395 медалей.
Президент Петр Порошенко в 2017 году наградил орденами почти две тысячи человек. Это следует из ответа Государственного управления делами (ГУД) на запрос liga.net.
В 2017 году в соответствии с указами президента о награждении госнаградами ГУД выдало 1918 орденов, 3610 нагрудных знаков к почетным званиям, в том числе 2492 - к званию Мать-героиня, 34 знака отличия президента, 1395 медалей.
Напомним, в Киеве наградили кондуктора с необычным компостером.
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