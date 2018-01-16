На харьковскую елку геодезист смотрит в глазок швейцарского роботизированного тахеометра.

"Прибор, которым будет замеряться высота елки, меряет с точностью до плюс-минус 1 мм. Мы берем основание елки, самую верхнюю точку, и прибор сам указывает высоту превышения относительно основания", - рассказывает Александр Горб, геодезист.

Лазерным лучом прибор измеряет высоту и выдает результат.

Измерения подтвердили - ель в Харькове действительно самая высокая - 36 метров и 20 сантиметров.

"Друге місце Київ. Ялинка 29 метрів. Третє місце Дніпро. Новорічна ялина 28 метрів. Ну і далі вже йде Рівне, Вінниця з новорічними ялинками 22 метри", - рассказывает Лана Ветрова, организатор замеров.

Харьковская ель - искусственная. А такой огромной получилась потому, что делали ее пропорционально масштабам площади Свободы - самой большой в Европе. Собирали дерево, как конструктор - 12 человек работали целый месяц.

"На ней около 100 километров гирлянд установлены, у нее уникальное разработано программное обеспечение, индивидуальное - для конкретно этой елочки", - рассказывает Самвел Мурджанян, руководитель проекта по установке ели.

А вот в рейтинге самых высоких живых елок победила та, что установлена в небольшом городке Зиньков - в Полтавской области. Там просто украсили дерево, которое растет на площади уже полвека.

"Там 28 метрів, але вона росте вже 55 років ця ялинка. І ви знаєте, ми завжди пропонуємо брати цей приклад іншим країнам, іншим містам, містечкам і селам вирощувати свої новорічні ялинки, які будуть живі, які будуть радувати не тільки під час новорічних свят, а й цілий рік", - рассказывает Лана Ветрова, организатор замера.

Если же сравнивать с мировыми красавицами, то признанной великаншей стала елка в Мехико. Ее высота - 110 метров. Она тоже искусственная. И собирать ее начали еще за два месяца до Нового года.