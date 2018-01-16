Очередное обвинение в адрес Кевина Спейси: на этот раз - в расизме. Он якобы отказывался пожимать руки чернокожим охранникам на съемках первого сезона "Карточного домика". Оскорблял их и требовал выгнать с площадки.

Происходило это еще в 2012-м году - говорит глава охранной фирмы - но признаться - он решился только сейчас - когда репутацию актера уже разнесли в пух и прах из-за обвинений в сексуальных домогательствах.