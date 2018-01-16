Кевина Спейси обвинили в расизме [ Редактировать ]
Очередное обвинение в адрес Кевина Спейси: на этот раз - в расизме. Он якобы отказывался пожимать руки чернокожим охранникам на съемках первого сезона "Карточного домика". Оскорблял их и требовал выгнать с площадки.
Происходило это еще в 2012-м году - говорит глава охранной фирмы - но признаться - он решился только сейчас - когда репутацию актера уже разнесли в пух и прах из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
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