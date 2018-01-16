Судьба будущей правящей коалиции Германии - зависит от 600 человек. Это количество делегатов от разных земель, которые в воскресенье соберутся на партийный съезд социал-демократов в Бонне. Именно они и решат - нужно ли политической силе начинать коалиционные переговоры с христианскими демократами. Чтобы убедить однопартийцев проголосовать "За" - у Мартина Шульца есть несколько дней.

Вчера в Дортмунде, сегодня в Дюссельдорфе. Уже два дня Мартин Шульц встречается с социал-демократами земли Северный Рейн-Вестфалия. От нее - на съезд приедет четвертая часть всех делегатов. И заручиться их поддержкой - уже шаг к успеху.

"У нас была очень живая дискуссия, открытый и конструктивный обмен мнениями. Эта беседа заставила всех задуматься, и я считаю, что мы можем с оптимизмом ждать партийного съезда", - заявил Мартин Щульц, лидер СДПГ.

Будет ли у Шульца повод для оптимизма в день партийного съезда - впрочем, непонятно. Социал-демократы земель Саксония-Анхальт и Берлин уже заявили - будут голосовать против "большой коалиции". Скорее "За" - эсдеки Саксонии. Остальные земли пока колеблются. Все опросы показывают - как только партия входит в большую коалицию, она теряет рейтинги.

"Мы считаем, что если политическая сила снова войдет в большую коалицию, это поставит под угрозу существование СДПГ в Германии, как народной партии", - убежден Кевин Кюнерт, лидер молодежного крыла СДПГ.

Противники большой коалиции - в противовес Шульцу - тоже проводят собственную агитационную компанию. Так что исход голосования прогнозировать сложно. Чья возьмет - станет известно уже в воскресенье.