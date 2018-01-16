Впечатляющее спасение. В США пожарник поймал нА руки ребенка, которого выбросили с балкона, охваченного огнем. Кадрами, снятыми в начале января, поделилась пожарная служба Атланты. Таким образом, в ту ночь спасли несколько детей. Пожарники признаются: им пришлось ловить малышей, словно мячи в американском футболе.

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В Джакарте пожар уничтожил старинное здание морского музея. Пламя буквально поглотило строение 17 века, превратив в пепел коллекцию морских артефактов. Два десятка пожарных машин не смогли потушить огонь. К счастью, работников музея и посетителей вовремя эвакуировали - обошлось без жертв. Причины возгорания устанавливают.

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Если завтра война. В Швеции переиздают методичку с советами на случай глобальных кризисов. Последний раз такую брошюру рассылали гражданам около 30 лет назад, во время холодной войны. Переиздание учтет современные вызовы - терроризм, кибератаки, глобальное потепление, пандемии, информационные и обычные войны.

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ЧП в японском городе Гамагори: в продажу попала необработанная рыба фугу. Супермаркет продавал деликатес, не удалив из рыбы печень, в которой содержится яд. Всего покупатели приобрели пять порций продукта. Три из них были найдены, местонахождение еще двух пока неизвестно. Власти ввели режим чрезвычайного положения: горожан по громкоговорителю призывают не употреблять фугу и вернуть в магазин купленные порции. Малейшая ошибка в приготовлении продукта может закончиться фатально.

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Пожизненного заключения требует прокуратура для датского изобретателя Петера Мадсена. Ему выдвинули обвинения в убийстве и надругательстве, в том числе сексуальном, над телом своей жертвы - журналистки Ким Валь. В августе они вместе отправились в плаванье на его подводной лодке. Позже в море обнаружили части тела Валль со следами расчленения. Мадсен путался в показаниях, но убийство отрицал. Психологический статус обвиняемого уточняют.

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Во Франции бастующие надзиратели заблокировали в тюрьме министра юстиции. Николь Белубе прибыла в тюрьму строго режима в Ванден-ле-Вьей, чтобы урегулировать конфликт с сотрудниками. Они второй день требуют дополнительных мер безопасности для себя, после того как несколько из них стали жертвами покушения. Надзирателей встреча с министром не удовлетворила, и они перекрыли ей выход из тюрьмы.

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Стартап по предотвращению беременности обвинили в 37 зачатиях. Программа определяла риск забеременеть по температуре тела - при помощи смарт-градусника. Метод оказался ненадежным. В Стокгольме создателей приложения Natural Cycles обвиняют в предоставлении ложной информации, хотя раньше немецкий Минздрав сертифицировал его как средство контрацепции.

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В Астане сотрудники банка приютили мышей, которые погрызли купюры в банкомате. Пара мелких грызунов прославилась на прошлой неделе, уничтожив тенге на суму около 300 долларов. Нашкодивших животных и конфетти из купюр обнаружили в банкомате во время инкассации. Теперь хвостатые мафиози легально обитают в центральном офисе банка.