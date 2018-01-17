В Чили протестующие пытались сорвать визит Папы Римского [ Редактировать ]
В столице Чили Сантьяго произошли столкновения между полицией и участниками протестов, которые пытались сорвать визит в страну Папы Римского Франциска. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
В частности, полиция арестовала несколько десятков протестующих, которые хотели сорвать литургию понтифика в парке О'Хиггинс.
Послушать понтифика собралось порядка 400 тысяч верующих.
Напомним, что Папа Римский во время предновогодней речи не сдержал эмоций.
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