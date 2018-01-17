В столице Чили Сантьяго произошли столкновения между полицией и участниками протестов, которые пытались сорвать визит в страну Папы Римского Франциска. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

В частности, полиция арестовала несколько десятков протестующих, которые хотели сорвать литургию понтифика в парке О'Хиггинс.

Послушать понтифика собралось порядка 400 тысяч верующих.

Напомним, что Папа Римский во время предновогодней речи не сдержал эмоций.