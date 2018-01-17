Корь в Украине: от болезни умер еще один человек [ Редактировать ]
В результате вспышки кори в Украине умер еще один заболевший. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"Стало известно о еще одной смерти от кори: умер взрослый человек. Таким образом, в новом году от кори в Украине умерли уже два человека", - говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что инкубационный период кори без проявления симптомов составляет 6-21 дней. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. Корь может привести к серьезным осложнениям: пневмония, ушная инфекция, воспаление мозга - энцефалит, а также к инвалидности и смерти.
"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу", - добавили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Киеве возросло количество больных на корь. В министерстве здравоохранения заявили, что корь в Украину пришла из Румынии.
Позже стало известно, что из Украины корь начали диагностировать в соседних странах.
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