Настя Каменских возмутила поклонников вульгарным видео [ Редактировать ]
Настя Каменских возмутила своих поклонников. Певица вместе с подругой дизайнером Анней Андрийчук-Завгородней станцевала в откровенных костюмах и выложила видео на своей странице в Instagram.
Подписчики не оценили такого смелого шага Насти и критикуют певицу. В частности, некоторым ролик показался плагиатом на Бейонсе, других же просто смутил образ Каменских. По словам поклонников, звезда начала слишком часто демонстрировать свое обнаженное тело.
"Тупо,пошло и вульгарно. Каменских совсем с катушек слетела. Настя, вернись обратно к дуэту с Потапом. Запретите, на вас дети смотрят", - пишут подписчики.
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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
Напомним, что Настя Каменских и Надя Дорофеева похвастались фигурами на отдыхе.
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