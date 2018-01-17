Настя Каменских возмутила своих поклонников. Певица вместе с подругой дизайнером Анней Андрийчук-Завгородней станцевала в откровенных костюмах и выложила видео на своей странице в Instagram.

Подписчики не оценили такого смелого шага Насти и критикуют певицу. В частности, некоторым ролик показался плагиатом на Бейонсе, других же просто смутил образ Каменских. По словам поклонников, звезда начала слишком часто демонстрировать свое обнаженное тело.

"Тупо,пошло и вульгарно. Каменских совсем с катушек слетела. Настя, вернись обратно к дуэту с Потапом. Запретите, на вас дети смотрят", - пишут подписчики.

Напомним, что Настя Каменских и Надя Дорофеева похвастались фигурами на отдыхе.