В Московском районе Петербурга во время игры с трехлетней сестрой погиб годовалый мальчик. Об этом сообщают российские СМИ.

Во время несчастного случая мать находилась в другой комнате. Войдя к детям и увидев произошедшее, 29-летняя женщина вызвала врачей. Однако малыш уже был мертв.

Отмечается, что родители ранее не состояли на учете ни в полиции, ни в органах опеки.

Тело увезли увезли в морг на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По предварительной версии, голова ребенка застряла между верхней и нижней частями детской кроватки.

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