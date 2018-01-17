Смерть Галактики в черной дыре засняли на фото [ Редактировать ]
С помощью ряда телескопов ученые смогли сфотографировать сверхмассивную черную дыру, которая поглощает Галактику. Они расположены в 900 млн световых лет от Земли, сообщает сайт телескопа "Хаббл".
Черная дыра называется SDSS J1354 + 1327. Галактика - SDSS J1354 + 1328.
"Сверхмассивные черные дыры, которые могут иметь массу, эквивалентную массе миллиардов Солнц, находятся в центре большинства галактик (включая и Млечный Путь). Эти черные дыры способны "питаться" собственным окружением, заставляя активные галактические ядра сиять. Впрочем, этот процесс "кормления" не является бесконечным, поскольку зависит от того, насколько большое количество вещества доступное для использования черной дырой. Если окружающий материал комковатый и доступен нерегулярно, то активное ядро галактики тоже будет сиять непостоянно, "включаться" и "выключаться", иногда меняя интенсивность своего свечения", - говорится в сообщении.
Напомним, что NASA предлагает впечатляющее путешествие внутрь центра Галактики.
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