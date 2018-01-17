Министр по вопросам одиночества. Уникальную должность создали в британском правительстве. Что будет входить в обязанности нового чиновника и кого назначили на этот пост - знает Светлана Чернецкая, она - в Лондоне.

Борьбой с одиночеством в Великобритании теперь займутся на государственном уровне. Уже назначили министра, который будет отвечать за одиночество.

Это 42-летняя Трейси Крауч. Ее главное увлечение - футбол. И она занимает пост замминистра по вопросам культуры, медиа и спорта. В новой роли Крауч придется хорошенько поработать.

Премьер поставил задачу - разработать государственную политику и комплексную программу по борьбе с одиночеством. Крауч и ее команда также должны представить так называемую "шкалу одиночества". Чтобы можно было изучать каждый отдельный случай. В стране 9 миллионов человек считают себя одинокими. Так что работы мало не будет.

"Я очень рада, что правительство назначило министра по одиночеству. Это важный шаг. Он свидетельствует, что мы понимаем серьезность проблемы, и признаем, что еще очень много необходимо сделать в этом направлении", - говорит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Идея учредить подобную должность принадлежит депутату Джо Кокс. Она погибла от рук ультраправого радикала, поддерживающего брекзит. Это произошло перед референдумом за выход из ЕС в 2016.

На своем депутатском посту, Кокс очень много времени уделяла защите одиноких людей, полагая, что им должно помогать государство. По результатам прошлогоднего британского исследования, одиночество также вредно для здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день.