Рискованное путешествие завершилось. В конце декабря мы рассказывали: из Николаева в Африку отправились трое смельчаков, включая нашего коллегу - оператора регионального корпункта Игоря Попова. Отправились они туда не просто так, а на ретро-автомобиле. Вернувшихся в Украину путешественников встречал Андрей Анастасов.

Уставшие, но довольные. Андрей, Игорь и Сергей уже в Одессе. Дальше - на поезде в родной Николаев. А за плечами - девять тысяч километров и гигабайты отснятого видео. В путешествие на запад Африки трое друзей отправились месяц назад на стареньком "ИЖ Комби", который купили за 300 долларов. В первую передрягу попали возле Львова: на обледенелой трассе автомобиль перевернулся.

"Мы все живы, мы все целы. По сути, только машина немного помялась".

Польша, Австрия, Италия, Испания, затем - на пароме через Гибралтарский пролив в Марокко, и вот, собственно, бескрайняя Сахара. За рулем, в основном был оператор "Подробностей" Игорь Попов. Для него стало шоком, что старый и неприспособленный для экстрима автомобиль со своей задачей справился на все сто.

"Девять тысяч просто мягонько прошел замечательно! Когда ты уже подъезжаешь к финишу и ты понимаешь, что ты это сделал, это все как сон, и даже не верится, что это было!", - рассказывает участник команды "Car4man" Игорь Попов.

Изначально финальной точкой была Гамбия. Там ребята должны были присоединиться к автопробегу "Банжул Челлендж". Ежегодно со всего мира его участники приезжают сюда на старых автомобилях, а затем отдают их на благотворительность. Но в Гамбию "ИЖу Комби" попасть было не суждено. Машину не пустили в Сенегал: по законам этой страны авто старше восьми лет запрещены. Ну, или почти запрещены.

"Хотели взятку взять - это 300 евро. Мы решили ее не давать и просто там продали этот автомобиль. В итоге, мы потом все равно побывали в Банджуле, но уже без автомобиля", - говорит участник команды "Car4man" Андрей Лыксов.

Интересные знакомства, необычные люди, Африка - с ее бедностью и коррупцией, но добродушием и взаимовыручкой. И каждый день - новые испытания. Вся эта экзотика и драматизм - запечатлены на видео.

"Мы сделаем фильм, смонтируем, это, будет пятисерийный фильм, где каждая история будет в развернутом виде", - рассказывает участник команды "Car4man" Сергей Зайцев.

Этот фильм николаевцы выложат на своем ютуб-канале "Car4man". Говорят: свою миссию - выполнили. Ведь доказали, что путешествовать можно куда угодно и на чем угодно. Главное - желание.