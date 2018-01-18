Мировые цены на нефть вернулись к стремительному росту

Оперативные данные электронных торгов говорят о повышении мировых цен на нефть после резкого падения.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $69,47 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до $64,08 за баррель.

Ранее мы сообщали о важном заявлении Кабмина относительно цен на газ.