Мировые цены на нефть вернулись к стремительному росту [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о повышении мировых цен на нефть после резкого падения.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $69,47 за баррель.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до $64,08 за баррель.
Ранее мы сообщали о важном заявлении Кабмина относительно цен на газ.
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