Снегопад в Киеве: водителей просят не садиться за руль

В Киеве водителей просят отказаться от личных автомобилей, также ограничен въезд крупногабаритного транспорта на территорию города из-за снегопада, передает пресс-служба Киевской городской администрации.

Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

"Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники", - сказано в сообщении.

Водителей просят не пользоваться личными автомобилями во время снегопада, а пересесть на общественный транспорт.

"Это позволит обеспечить качественную и своевременную уборку снега, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и предупредит возникновение пробок на дорогах города", - заверили в КГГА.

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