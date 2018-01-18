Снегопад в Киеве: водителей просят не садиться за руль [ Редактировать ]
В Киеве водителей просят отказаться от личных автомобилей, также ограничен въезд крупногабаритного транспорта на территорию города из-за снегопада, передает пресс-служба Киевской городской администрации.
Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.
"Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники", - сказано в сообщении.
Водителей просят не пользоваться личными автомобилями во время снегопада, а пересесть на общественный транспорт.
"Это позволит обеспечить качественную и своевременную уборку снега, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и предупредит возникновение пробок на дорогах города", - заверили в КГГА.
Ранее мы публиковали рекомендации относительно того, как пережить сильные морозы.
по теме
Снегопады в Украине: когда ожидают пик непогоды
Во всех регионах Украины прогнозируют очень сильные снегопады.
Снегопад в Украине: как ходят поезда
В Укрзализныце отчитались, что снегопады, начавшиеся вчера во многих регионах страны, не повлияли на движение поездов.
Синоптики обещают украинцам снежный апокалипсис
На востоке и юге страны снежные бури уже бушуют. Одессу и Запорожье заметает. В Днепре объявлено штормовое предупреждение. На дорогах аварии, а в аэропортах отменяют рейсы. Подробнее о ситуации - в следующем материале.
Негода в Україні: синоптики прогнозують суттєве похолодання
Снігопади та вітри вже вирують на сході та півдні країни. Одесу та Запоріжжя засіпає снігом. Через замети та ожеледицю сталося десятки аварій. Водіїв просять без нагальної потреби не виїжджати на власному транспорті.