В США туристам перед поездкой в КНДР советуют написать завещание

Госдеп США официально рекомендует "подготовить собственные похороны" перед тем, как отправиться в туристическую поездку в КНДР. New York Times, тем временем, выяснила - американскую армию тайно готовят к войне. Дмитрий Анопченко знает все подробности.