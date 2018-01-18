Трамп звинуватив Росію у співпраці з КНДР [ Редактировать ]
Москва допомагає Пхеньяну обходити міжнародні санкції. Про це в інтерв'ю агенції Ройтерз заявив президент США Дональд Трамп.
За його словами, Росія зводить нанівець зусилля інших країн, зокрема Китаю, у зменшенні напруги на Корейському півострові. Оскільки Кремль допомагає Північній Кореї отримувати необхідні ресурси, тож Пхеньян має можливість нарощувати свій ядерний потенціал і може вдарити по Сполучених Штатах.
Напередодні Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія та Китай мають застосувати санкції проти КНДР у "повному обсязі".
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