Верховная Рада Украины на пленарном заседании 18 января 2018 года приняла закон о приватизации государственного имущества.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации, разделения на объекты малой и большой приватизации.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Владимир Иванчук сообщил, докладывая по законопроекту, что он направлен на упрощение процесса приватизации.

Напомним, Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.