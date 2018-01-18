Рада разрешила приватизировать государственное имущество [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины на пленарном заседании 18 января 2018 года приняла закон о приватизации государственного имущества.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации, разделения на объекты малой и большой приватизации.
За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Владимир Иванчук сообщил, докладывая по законопроекту, что он направлен на упрощение процесса приватизации.
Напомним, Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
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