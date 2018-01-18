В ЕС считают, что поданный Петром Порошенко законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя Евросоюза.

Этот закон является одним из обязательств Украины в рамках выполнения безвизовых требований.

Также отмечается, что это может привести к пересмотру безвизовых отношений, ведь без создания соответствующего органа Европейская комиссия может запустить механизм визовой приостановки.

"Создание действительно независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране. Однако основные положения проекта не отвечают рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал украинской власти. Также его создание требует Европейская комиссия в рамках мониторинга за механизмом визового приостановления", - отметили в Евросоюзе.

От более подробных комментариев представитель ЕС отказался, отметив, что ЕС сейчас ведет переговоры с Администрацией Президента и соответствующими комитетами ВР относительно нового законопроекта.

Кроме того, по информации издания, в конце прошлой недели главе АП, спикеру ВР и ключевым министрам было отправлено официальное письмо с позицией Евросоюза по этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВФ недовольны законом об Антикоррупционном суде.