Не менее 10 человек погибли из-за снежного шторма в США. Среди них - ребенок, он был с матерью, когда ее машина попала в ДТП. В южных штатах - транспортный коллапс из-за гололеда и мороза.

В Алабаме, Джорджии, Луизиане и Северной Каролине объявили чрезвычайное положение. Там закрыты все школы и госучреждения. Отменены тысячи аварейсов. Власти рекомендуют людям не покидать свои дома.