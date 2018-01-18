США накрыл снежный шторм [ Редактировать ]
Не менее 10 человек погибли из-за снежного шторма в США. Среди них - ребенок, он был с матерью, когда ее машина попала в ДТП. В южных штатах - транспортный коллапс из-за гололеда и мороза.
В Алабаме, Джорджии, Луизиане и Северной Каролине объявили чрезвычайное положение. Там закрыты все школы и госучреждения. Отменены тысячи аварейсов. Власти рекомендуют людям не покидать свои дома.
по теме
Снігопади в Україні: на Черкащині скасували міжміські рейси
З півдня на північ рухається центр "балканського циклону". Вже сьогодні в більшості регіонів - сильні опади, налипання мокрого снігу та істотне похолодання. Комунальні служби вже перевели в посилений режим готовності.
В США из-за непогоды погибли 16 человек
В США снегопады, ураганы и морозы парализовали многие города. Из-за резкого похолодания погибли 16 человек.
Во Флориде впервые за 28 лет выпал снег (видео)
Во Флориде (юг США) впервые за 28 лет случился снегопад
Ураган "Фредерике" накрыл Европу (видео)
От непогоды страдает и Европа. Несколько человек ранены, отменены авиарейсы, остановились поезда. В Бельгии и Нидерландах бушует ураган Фредерике. Но больше всех досталось Германии.
Снегопад в Украине оставил Черкассы без воды
Балканский циклон, похоже, прочно обосновался в Украине. Сейчас он двигается с юга страны на север. Во многих областях идет мокрый снег, который сменяется дождем. Из-за снежных заносов - трасса Одесса-Киев полностью закрыта для движения транспорта.