"Большая перемена": в Ривненской области школьников отправили на киникулы [ Редактировать ]
Большая перемена. В Ривненской области - вынужденные каникулы сразу в нескольких школах. Все они остались без отопления. Почему отключили батареи и когда возобновят занятия? Выясняли наши журналисты.
Диана учится в третьем классе. На занятия не ходит. В классах слишком холодно. На термометре 14 градусов. Школу отапливают торфом или дровами. Вот эти доски под снегом - все что есть, говорит директор. Чтобы дети не мерзли их отправили домой.
"Був складений акт про недотримання температурного режиму. Потім направлено повідомлення на санстанцію і на управління освіти Дубровицької райдержадміністрації", - говорит Алла Буткевич, директор Орвяницкого учебно-воспитательного комплекса.
Еще холоднее в школе в Дубровице, детей также отпустили на вынужденные каникулы.
"Середня температура по класах складала 12 градусів. На другий день котельня працювала, але тепла належного не давала. Знову температура була 12 градусів", - говорит Владимир Кушнир, директор Дубровицкого учебно-воспитательного комплекса.
Всего в Дубровицком районе - приостановили обучение в трех школах, еще пять - работают по сокращенному графику. Тепла нет из-за полуторамиллионного долга. Местные власти не рассчитались с тепловиками, а те не смогли закупить торф и дрова. Котельные - остановились.
"Не платили через те, що в бюджет на 2017 рік не було передбачено достатньо коштів на розрахунки за теплопостачання. необхідно було порядка семи мільйонів гривень. А на 2017 рік було передбачено лише 4 мільйони гривень", - говорит Николай Петрушко, председатель Дубровицкой РГА.
Глава района пообещал - погасить треть долга. И перечислить тепловикам до конца недели- 550 тысяч гривен. Но те говорят - этого мало.
"550 тисяч - це на 10-15 днів роботи. Так що через 15 днів, ящо не буде вирішена проблема погашення боргів - це питання постане знову", - говорит Григорий Шах, и. о. директора КП "Теплосервис".
Тратить огромные деньги на закупку торфа и дров, которыми отапливают школы - не обязательно, считают местные жители. Достаточно - пройтись по лесу. Там множество поваленных деревьев.
"Мили янтар, повивертали дерева, попадали дерева. Вони в лісі лежать і не можна їх узяти, щоб топить кочегарку. Треба од когось дозволу, а од кого дозволу - то непонятно", - говорит Василий, местный житель.
Сегодня - чиновники отчитались - часть долга тепловикам перечислили. И уже сегодня дети пошли на занятия.
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