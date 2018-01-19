Оперативные данные электронных торгов говорят о снижении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте опустились до $69,13 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $63,76 за баррель.

Ранее мы сообщали о новом налоге в Украине.