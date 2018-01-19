В США в результате крушения вертолета погиб влиятельный политик [ Редактировать ]
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В горном районе штата Нью-Мехико (США) вертолет с шестью людьми на борту потерпел крушение, передает Fox News.
В результате трагедии погибли пять человек, среди которых - один из лидеров оппозиции Зимбабве Рой Беннет и его супруга. Один из пассажиров получил серьезные травмы.
Рой Беннетт - потомок европейских колонизаторов. Он был казначеем оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" во главе с бывшим премьер-министром страны Морганом Цвангираи.
Причины аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали о крушении военного вертолета в Колумбии.
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