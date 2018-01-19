В США в результате крушения вертолета погиб влиятельный политик Источник: Pixabay

В горном районе штата Нью-Мехико (США) вертолет с шестью людьми на борту потерпел крушение, передает Fox News.

В результате трагедии погибли пять человек, среди которых - один из лидеров оппозиции Зимбабве Рой Беннет и его супруга. Один из пассажиров получил серьезные травмы.

Рой Беннетт - потомок европейских колонизаторов. Он был казначеем оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" во главе с бывшим премьер-министром страны Морганом Цвангираи.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали о крушении военного вертолета в Колумбии.