Папа Римский обвенчал влюбленных во время перелета между чилийскими городами Сантьяго и Икике, передает La Repubblica.

Стюардесса Паула Подест и бортпроводник Карлос Чуффарди рассказали, что уже восемь лет состоят в гражданском браке и воспитывают двоих дочерей. Церковь в Сантьяго, в которой они хотели обвенчаться, разрушилась во время землетрясения 2010 года.

Бортпроводники подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, которая выполняла рейс.

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