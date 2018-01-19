Папа Римский обвенчал пару в самолете [ Редактировать ]
Источник: AFP
Папа Римский обвенчал влюбленных во время перелета между чилийскими городами Сантьяго и Икике, передает La Repubblica.
Стюардесса Паула Подест и бортпроводник Карлос Чуффарди рассказали, что уже восемь лет состоят в гражданском браке и воспитывают двоих дочерей. Церковь в Сантьяго, в которой они хотели обвенчаться, разрушилась во время землетрясения 2010 года.
Бортпроводники подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, которая выполняла рейс.
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