Шокирующая цифра: население Украины заметно сократилось [ Редактировать ]
С января по ноябрь 2017 года численность населения Украины сократилась на 181 500 человек.
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
Как отмечается, по состоянию на 1 декабря численность населения составила 42 403 000 человек.
При этом число умерших превышает число новорожденных: на 100 умерших - 64 новорожденных.
Напомним, население Украины за 10 месяцев сократилось.
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