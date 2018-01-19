С января по ноябрь 2017 года численность населения Украины сократилась на 181 500 человек.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, по состоянию на 1 декабря численность населения составила 42 403 000 человек.

При этом число умерших превышает число новорожденных: на 100 умерших - 64 новорожденных.

Напомним, население Украины за 10 месяцев сократилось.