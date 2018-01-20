Ну а начнем - с уже принятых решений. Все-таки они заслуживают внимания. Например, тот же новый закон по Донбассу, который должен был дать ответы на многие спорные вопросы. Но по факту - оставил еще больше темных пятен.

Чего ждать теперь жителям прифронтовых территорий? Что будет с Минскими соглашениями? И главноеЕ как реально помогут вернуть оккупированную территорию эти новые нормы?

Моя коллега Екатерина Лысенко собрала аргументы обеих сторон - и тех, кто "за" новый закон, и тех, кто "против".

С заблокированной трибуной, вырванными микрофонами и дымовыми шашками в Раде принимали закон о реинтеграции Донбасса в октябре. Тогда документ внесли как неотложный. Его одобрили в первом чтении, пообещав учесть все замечания.

Спустя почти четыре месяца, статус "неотложный" сменили на "рядовой". И голосовать не торопились. Если во вторник утром еще была надежда принять законопроект быстро, то после обеда спешить передумали.

"Ми бачимо, що деякі політичні сили свідомо затягують процес прийняття, приймаючи і голосуючи одні і ті самі поправки заради дешевого популізму", - считает народный депутат, "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Я сижу в центре зала и хорошо вижу, практически синхронно все начали смотреть в телефоны и исход из зала начался, я задал вопрос, что происходит - прислали сообщение, можно уходить, голосование будет в четверг", - рассказывает народный депутат Борислав Береза.

Правок было довольно много - около 700. Их все ставили на голосование и проваливали. Больше всех замечаний было у "Батькивщины" и "Самопомичи".

"Якщо там не буде дати окупації, якщо цей законопроект не буде стосуватися політики щодо всіх окупованих територій, то дуже малоймовірно, що ми це підтримаємо", - говорит народный депутат, "Самопомич" Виктория Войцицкая.

"Є абсолютно корупційна норма про те, що Кабінет міністрів буде визначати порядок перетину товарів с території так званої АТО, на територію України. Мільярди доларів ідуть в нікуди, це має визначатися законом, це має визначатись Верховною Радою", - уверена народный депутат, "Батькивщина" Алена Шкрум.

Поправки рассматривали два дня и, наконец, в четверг нардепов в максимальном составе пригласили в зал. Для голосования.

"Щойно з трибуни був зачитаний текст - швидко, незрозуміло. По великому рахунку, жодна людина в залі не знає, за що буде голосувати".

Ни перерыва на ознакомление, ни раздачи текста в зале не было. Но депутаты все равно решили голосовать.

Из всех фракций не голосовал только "Оппозиционный блок". "Самопомич" и "Батькивщина" - все-таки нажали кнопки "за". Хотя некоторые нормы закона так и остались по-разному истолкованными.

"Парламент проголосував за те, що президент може без згоди Верховної Ради вивести війська на Майдан, якщо йому цього захочеться", - говорит вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

"Жодного повноваження використовувати армію, як вони стверджують, проти українського народу, в Києві, наприклад, там немає", - уверяет народный депутат, "Народный фронт" Сергей Тетерук.

"Я інколи не розумію деякі політичні сили, коли вони кажуть - ви знаєте, ми не будемо голосувати за закон, тому що тут кома стоїть не там. Ці фракції зрозуміли, що опозиція до влади і опозиція до України - це різні речі", - говорит народный депутат, "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

На выходе - следуя документу - АТО как операции больше нет, есть меры по защите от агрессии. Россию признали агрессором. Так называемые ЛНР и ДНР будут называться теперь представителями оккупационных администраций.

Границы оккупированных территорий определяет президент по представлению Минобороны. Главным органом, которому будут подчинены силы ВСУ, отныне станет объединенный оперативный штаб Вооруженных сил. Впрочем, окончательный текст документа со всеми новациями депутаты не увидели и после голосования.

"АТО себе вичерпало, буде називатися або "операція з самооборони", або "операція з забезпечення державного суверенітету і відновлення територіальної цілісності " - це нехай скажуть військові", - говорит народный депутат, "Блок Петра Порошенко" Максим Курячий.

"Фактично, дозволяється відновити торгівлю з окупованими територіями, тепер командувач об'єднаних сил - саме на нього законом покладено порядок перетину лінії розмежування товарами, людьми і перелік цих товарів, що може стати передумовою для відновлення торгівлі з окупаційним режимом", - говорит народный депутат, "Самопомич" Роман Семенуха.

"Закон однозначно не встановить мир, закон не встановить можливість повернення цих територій, це відповідні додаткові мають бути дипломатичні кроки щодо встановлення миру і щодо встановлення української там влади", - говорит народный депутат, "Батькивщина" Вадим Ивченко.

А вот чего нет в новом законе - так это упоминания о Минских соглашениях. Хотя в первой версии документа о "Минске" говорилось.

"Ми голосували проти цього законопроекту, через те, що він не вирішує головного питання - це наближення миру на Донбасі, в Україні, а відтак - розвитку в Україні. Ми вважаємо, що будь-які законопроект, який приймається українським парламентом, мусить підтверджувати міжнародні домовленості , які є навколо збройного конфлікту на Донбасі.

Мінські угоди - єдина на сьогодні існуюча формула вирішення конфлікту на Донбасі, тому ми вимагаємо того, щоб в порядок денний ВР, влади взагалі, було включено питання імплементації повного виконання Мінських угод, до речі цього вимагає і партнери - США і Європа", - говорит народный депутат, "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.

Проголосовав за закон о реинтеграции, нардепы перешли к приватизации. И хотя документ висит еще с прошлого года, его приняли на удивление быстро.

"У нас зараз э два вибори - або ми зупиняємо цю корупцію і безлад і підприємства, які сьогодні є збитковими, які сьогодні є відсталими по технології, які не генерують жодних прибутків і не створюють робочі місця - або ми їх запускаємо, люди отримують роботу, Україна отримає національний продукт, це все відбувається конкурентно,прозоро. Або все залишаємо як є. І як є - це неефективно", - говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Но и этому закону в зале - оппонировали.

"Це унікальний законопроект, з нашої точки зору, він абсолютно не відповідає економічним реаліям, тому що в умовах, коли знецінена національна валюта, коли є загроза фінансової дестабілізації, проводити приватизацію- це абсолютна чушь, намагаються розпродати залишки державної власності - сьогодні не часі", - утверждает глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

По большому счету - это весь КПД нардепов. К концу пленарной недели появился намек на кадровые решения. Президент внес кандидатуру на должность главы Нацбанка. Но вопросы назначения в парламенте по привычке затягивают.

"Оновлення ЦВК, оновлення Рахунковою палати, новий уповноважений з прав людини, новий голова Національного банку, тому що гривня в обмінниках знецінюється", - говорит народный депутат, "Радикальная партия" Олег Ляшко.

"Ключове зараз не э кандидатура Смолія, ключове питання - це відповідальність Гонтаревої за все, що вона зробила з банківською системою. Голосування за Смолія не може відбутися до моменту, поки тут на трибуні не буде викликана пані Гонтарєва", - говорит народный депутат, "Батькивщина" Сергей Соболев.

Когда вызовут Гонтареву и вызовут ли сегодня нардепов мало интересовало. Закрывая седьмую сессию, спикер обращался практически в пустоту. Нардепы по пятницам традиционно на работу не ходят. А придут только через две недели, и тогда формально начнут новый политический сезон.