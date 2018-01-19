Украина имеет полгода для получения нового транша от МВФ [ Редактировать ]
И еще одно тревожное заявление прозвучало сегодня от Дмитрия Сологуба, он тоже - замглавы Нацбанка, как и Олег Чурий.
В интервью Агентству "Українські новини" Сологуб обозначил крайний срок, когда отсутствие траншей от МВФ станет уже критически опасным. Полгода.
Время есть до июля. Потом - уже срыв программы сотрудничества. А это - наихудший сигнал и для инвесторов, и для экономики, и для всех других иностранных доноров Украины.
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