У Украины есть полгода для получения нового транша от МВФ

И еще одно тревожное заявление прозвучало сегодня от Дмитрия Сологуба, он тоже - замглавы Нацбанка, как и Олег Чурий.

В интервью Агентству "Українські новини" Сологуб обозначил крайний срок, когда отсутствие траншей от МВФ станет уже критически опасным. Полгода.

Время есть до июля. Потом - уже срыв программы сотрудничества. А это - наихудший сигнал и для инвесторов, и для экономики, и для всех других иностранных доноров Украины.