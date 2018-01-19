Удивительная история произошла в Ингушетии, где 29-летняя Лейла (имя изменено), будучи уже замужем, вышла замуж повторно. Не разводясь. За друга своего мужа. Об этом сообщает ВВС.

Как утверждают знакомые семьи, Лейла предложила мужу свести его неженатого друга со своей подругой, но в итоге все закончилось свадьбой, на которой была она и два ее мужа.

Жительница села Плиево Республики Ингушетия Марина Цуроева рассказала, что сначала не поверила в эту историю: "Но потом выяснилось, что супружеская пара жила в том же селе, что и я. Девушка сказала, что хочет помочь устроить личную жизнь подруги, но вместо этого сама вышла замуж второй раз, причем выкуп за невесту принял ее же первый муж".

По словам очевидцев, мужчина утверждает, что не узнал свою жену во время свадьбы друга, хотя лицо невесты и показалось ему знакомым.

В день свадьбы она сказала мужу, что подруга просит ее помочь со сборами, и уехала в салон красоты. Там увеличила губы косметическим способом (сделала инъекцию), надела линзы, нарядилась в свадебное платье с хиджабом, хотя до этого не носила закрытую одежду.

Факт свадьбы подтвердил Русской службе BBC и сосед девушки Алихан: "То, что муж сам выдал свою жену замуж за друга - это факт, ее братья живут на моей соседней улице. Тут еще вопрос в том, насколько она была адекватна. После всего, что произошло, она ни с кем не разговаривает, она вообще не говорит ни одного слова".

В общем, теперь предстоит разбираться, зачем и с какими целями женщина пошла на обман. Родня говорит о сумасшествии. А кто-то утверждает, что дело в богатстве нового мужа.

Сразу после того как "старый" муж выяснил, что произошло, разгорелся скандал. И род Оздоевых, к которому принадлежит женщина, собрал совет старейшин.

Сход постановил, что надо действовать так, как требуют традиции. Что именно это означает, не ясно. Правозащитники надеются, что речь не идет о насилии.

Напомним, что 70-летняя австралийка покорила сеть впечатляющей внешностью.