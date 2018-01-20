У берегов Мексики произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Калифорнийском заливе у западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Геологическая служба США.
Согласно данным службы, эпицентр землетрясения располагался в 77 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Как передает Reuters, мексиканские федеральные службы экстренной помощи заявили, что пока информации об ущербе и пострадавших не было, а риск цунами исключен.
Накануне от подземных толчков содрогнулась Папуа-Новая Гвинея.
по теме
В США содрогнулась земля во время падения метеорита (видео)
В американском Детройте (штат Мичиган) видеорегистратор зафиксировал падение небольшого метеорита, который вызвал небольшие колебания земли.
В Перу після землетрусу зникли 17 шахтарів
Потужний землетрус сколихнув південне узбережжя Перу. Одна людина загинула, ще два десятки - поранені.
В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северной части Папуа-Новой Гвинеи.
Землетрясение в Перу: местные власти предупреждают о вероятности цунами
Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 километров. Пропавшими без вести числятся 17 человек.
Южную Америку всколыхнуло мощное землетрясение, есть погибшие
На побережье Тихого океана у берегов Чили и Перу произошло мощное землетрясение.