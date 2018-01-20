В Калифорнийском заливе у западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Геологическая служба США.

Согласно данным службы, эпицентр землетрясения располагался в 77 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Как передает Reuters, мексиканские федеральные службы экстренной помощи заявили, что пока информации об ущербе и пострадавших не было, а риск цунами исключен.

Накануне от подземных толчков содрогнулась Папуа-Новая Гвинея.