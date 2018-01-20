Министр финансов Украины Александр Данилюк констатировал, что сейчас в Украине наблюдается сложная финансовая ситуация. Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Дело не только во взаимоотношениях с МВФ. Есть функции, возложенные на Министерство финансов, которые надо выполнять в достаточно непростых условиях. Очевидна непростая финансовая ситуация в стране. Все, кто думает, что мы сейчас находимся в теплой ванне макростабилизации, ошибаются", - подчеркнул глава Минфина.

При этом он отметил, что финансовая ситуация в целом стабилизировалась, если сравнивать с 2014 годом и глубиной падения экономики в то время, но "этого мало".

"Страна в предвыборный период должна иметь двойной запас прочности и уверенность в дальнейшем росте и стабильности финансов. Это невозможно без кропотливой работы. И это не только вопросы сотрудничества с МВФ, речь и о многих других процессах", - подчеркнул министр.

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