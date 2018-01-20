В Греции напали на украинское посольство [ Редактировать ]
В ночь на 20 января в греческих Афинах неизвестные напали на украинское посольство. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Попытались забросать здание бутылками с "коктейлями Молотова".
"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - сообщил министр.
Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.
С греческой стороной Украина договорилась о взаимодействии и круглосуточную охрану. Меры безопасности усилили также по другим странам.
По сообщениям некоторых СМИ, у посольства Украины в Афинах подожгли три автомобиля.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бейруте протестующие штурмовали посольство США.
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