В ночь на 20 января в греческих Афинах неизвестные напали на украинское посольство. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Попытались забросать здание бутылками с "коктейлями Молотова".

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - сообщил министр.

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.

С греческой стороной Украина договорилась о взаимодействии и круглосуточную охрану. Меры безопасности усилили также по другим странам.

По сообщениям некоторых СМИ, у посольства Украины в Афинах подожгли три автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бейруте протестующие штурмовали посольство США.