В Украине 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ожидаются:

- сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно в виде дождя;

- налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица,

- усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы;

- образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Напомним, ранее мы писали, что трасса Киев-Одесса заблокирована.