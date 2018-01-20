Погода в Украине: синоптики обещают новый снежный "апокалипсис" [ Редактировать ]
В Украине 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, ожидаются:
- сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно в виде дождя;
- налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица,
- усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы;
- образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.
Напомним, ранее мы писали, что трасса Киев-Одесса заблокирована.
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