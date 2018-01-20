Полиция Лондона задержала 49-летнего пьяного пилота авиакомпании British Airways за несколько минут до взлета в аэропорту Гатвик. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе 2063, который на борту с 300 пассажирами в 20:00 по местному времени (22:30 по Киеву) 18 января должен был вылететь на Маврикий.

Отмечается, что запах алкоголя от пилота почувствовали члены экипажа за несколько минут до вылета и вызвали полицию. После пьяный сотрудник авиакомпании был задержан и до сих пор остается под стражей.

В результате случившегося рейс отложили на два с половиной часа.

Компания-перевозчик в свою очередь выразила сожаление о случившемся и заявила, что, несмотря на такой неприятный инцидент, безопасность клиентов и сотрудников для них в приоритете.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с пассажирами на борту выкатился на край пропасти.