Пьяного пилота пассажирского авиалайнера задержали прямо перед взлетом [ Редактировать ]
Полиция Лондона задержала 49-летнего пьяного пилота авиакомпании British Airways за несколько минут до взлета в аэропорту Гатвик. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По информации издания, инцидент произошел на рейсе 2063, который на борту с 300 пассажирами в 20:00 по местному времени (22:30 по Киеву) 18 января должен был вылететь на Маврикий.
Отмечается, что запах алкоголя от пилота почувствовали члены экипажа за несколько минут до вылета и вызвали полицию. После пьяный сотрудник авиакомпании был задержан и до сих пор остается под стражей.
В результате случившегося рейс отложили на два с половиной часа.
Компания-перевозчик в свою очередь выразила сожаление о случившемся и заявила, что, несмотря на такой неприятный инцидент, безопасность клиентов и сотрудников для них в приоритете.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет с пассажирами на борту выкатился на край пропасти.
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